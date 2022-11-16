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Новости 18:58

На Петербург хотят законодательно распространить практику курортного сбора

фото ЗакС политика На Петербург хотят законодательно распространить практику курортного сбора

Депутаты Госдумы в четверг начнут рассматривать законопроект, по которому продлевается срок взимания так называемого курортного сбора в различных регионах. Как пишет "Интерфакс", изучивший документ, инициативой предлагается не только продлить эксперимент до 2027 года, но и распространить его на Петербург и федеральную территорию "Сириус". В думской электронной базе законопроект появился еще в апреле. Его разработала Дума Ставропольского края.

Тем временем, согласно действующим законам, эксперимент по взиманию туристического сбора, начатый летом 2017 года, завершается в конце декабря. Эту практику уже ввели Крым, Алтайский край, Краснодарский край и Ставрополье. Власти каждого из перечисленных регионов самостоятельно устанавливают плату, которая взимается с совершеннолетних граждан за проживание в объектах размещения свыше одних суток.


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