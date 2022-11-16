Смольный предоставит мобилизованным и добровольцам отсрочку по оплате аренды

Комитет имущественных отношений (КИО) подготовил проект распоряжения об особом порядке исполнения условий договоров аренды в связи с частичной мобилизацией. Документ опубликован на сайте Смольного.

Отсрочку предлагается предоставить по договорам аренды недвижимости и земельных участков, а также по договорам на размещение нестационарных торговых объектов. Контрагент должен предоставить документы, подтверждающие прохождение воинской службы по частичной мобилизации, или контракт добровольца. Отсрочку планируется распространять на срок нахождения в войсках.

Подать документ на ее получение можно будет в течение 30 дней после завершения воинской службы. Отсрочкой смогут воспользоваться физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также граждане, находящиеся в статусе учредителя и руководителя одного юрлица.

Проект КИО будет проходить антикоррупционную экспертизу до 28 ноября.