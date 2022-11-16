РКН проверит сведения об утечке данных петербургских пользователей "Дом.ру"

Появившаяся в социальных сетях информация о массовой утечке данных клиентов интернет провайдера "Дом.ру" привлекла внимание Роскомнадзора, который напомнил об изменениях законодательства в сфере персональных данных, вступивших в силу в сентябре.

Пресс-служба ведомства в своем ответе "Интерфаксу" отметила, что допустившая утечку компания должна в течение суток доложить об этом в профильный орган власти.

"По состоянию на 18:00 16 ноября 2022 года от владельца сервиса "Дом.ру" такое уведомление в Роскомнадзор не поступило. Указанное обстоятельство будет учтено при проведении проверки", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, пресс-служба "Дом.ру" рассказала о начавшемся внутреннем расследовании инцидента.

Информация о "слитых" личных данных клиентов "Дом.ру" из Петербурга, что имело место накануне вечера, появилась в Telegram-канале "Утечки информации". Общедоступными оказались ФИО, адреса, телефоны и ИНН пользователей сервиса.