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Новости 19:54

За год в Петербурге выросла популярность электричек

фото ЗакС политика За год в Петербурге выросла популярность электричек

Петербургские электрички с января по октябрь нынешнего года перевезли около 72 млн человек, сообщает пресс-служба АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания". Показатель на 13% превышает число пассажиров, перевезенных за первые десять месяцев прошлого года.

Среднесуточное число перевезенных тоже оказалось на 13% выше прошлогоднего (236 тысяч человек). В июле компания-перевозчик зафиксировала собственный исторический рекорд: в этом месяце пригородными поездами пользовалось до 358 тысяч человек в сутки.

Наибольший скачок популярности электричек был отмечен на Витебском (+17%), Балтийском (+15%) и Финляндском (+11%) направлениях. 


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