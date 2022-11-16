За год в Петербурге выросла популярность электричек

Петербургские электрички с января по октябрь нынешнего года перевезли около 72 млн человек, сообщает пресс-служба АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания". Показатель на 13% превышает число пассажиров, перевезенных за первые десять месяцев прошлого года.

Среднесуточное число перевезенных тоже оказалось на 13% выше прошлогоднего (236 тысяч человек). В июле компания-перевозчик зафиксировала собственный исторический рекорд: в этом месяце пригородными поездами пользовалось до 358 тысяч человек в сутки.

Наибольший скачок популярности электричек был отмечен на Витебском (+17%), Балтийском (+15%) и Финляндском (+11%) направлениях.