Госстройнадзор Петербурга остался доволен детским садом на месте бывшей кондитерской фабрики

Сотрудники петербургского Госстройнадзора провели проверку детского сада, построенного по адресу Большой Сампсониевский проспект, 77/7, и выдали положительное заключение. Чиновники, как сообщается на сайте Смольного, сочли, что результат соответствует проектной документации.

Учреждение, рассчитанное на 105 детей, заняло площадь свыше 2,5 тысяч кв. метров. Здание представляет собой пристройку к жилому комплексу "Георг Ландрин". Девелопер в лице ГК "Абсолют Строй Сервис" передал детский сад в дар городу.

Отметим, что до своего сноса в 2010-х годах по указанному адресу располагалось кондитерское производство. В советские годы это была фабрика имени Микояна, позже в здании функционировал кондитерский комбинат "Азарт".