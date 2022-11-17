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Новости 12:57

Прокуратура Адмиралтейского района потребовала привести в порядок дореволюционную казарму

фото ЗакС политика Прокуратура Адмиралтейского района потребовала привести в порядок дореволюционную казарму

Прокуратура Адмиралтейского района потребовала принять меры по сохранению здания солдатской казармы на Рузовской улице, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Перед этим состоялась проверка с участием сотрудников комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

По результатам проверки стало ясно, что здание, входящее в комплекс казарм Семеновского и Егерского полков, нуждается в ремонте. "В частности, здание имеет повреждения фасадной части, в отдельных местах имеется осыпание красочного слоя до кирпичной кладки на венчающем карнизе и прочее", — перечислили претензии к состоянию постройки в ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление руководству организации, эксплуатирующей здание, и потребовала "принять меры по сохранению объекта культурного наследия в рамках требований охранного обязательства". Устранение нарушений находится на контроле районных прокуроров.


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