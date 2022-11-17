Москаленко насчитал менее 16 тысяч безработных в Петербурге

Уровень безработицы в Петербурге ниже среднероссийского, сообщили 17 ноября в аппарате вице-губернатора Валерия Москаленко по результатам заседания координационной группы городского оперштаба по обеспечению экономической и социальной стабильности.

Принимаемые в городе меры "позволяют сохранять уровень безработицы на низком уровне (2,3% по методологии МОТ)", заявили в аппарате Москаленко и уточнили, что "в целом по России уровень безработицы составляет 3,8%".

Согласно данным Смольного, сейчас в Петербурге зарегистрировано 15 868 безработных, что на 183 меньше, чем две недели назад. При этом в городе открыто 35 153 вакансий.

Также за полмесяца служба занятости трудоустроила 2 946 петербуржцев, что позволило довести общее количество с начала года до 41 543 человек. Временную работу нашли 1 128 человек, еще 6 228 горожан трудоустроены на общественные работы, а еще 392 прошли переподготовку.