Президент Владимир Путин внес изменения в состав Совета по правам человека, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации 17 ноября.

Согласно документу, из состава СПЧ выведены правозащитник Игорь Каляпин, журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, психолог Александр Асмолов, директор центра "Сова"* Александр Верховский, федеральный судья в отставке Галина Осокина и другие. Также из состава был вычеркнут скончавшийся в минувшем мае правозащитник Андрей Бабушкин.

На смену исключенным пришли, в частности, спецкор "Комсомольской правды" Александр Коц, член президиума движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников и профессор РГПУ имени А. И. Герцена Сергей Рукшин.

*Минюст внес информационно-аналитический центр "Сова" в список НКО-иноагентов