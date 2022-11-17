Суд в Гааге постановил, что "Боинг" в 2014 году сбили из "Бука" со стороны ДНР

В Гааге проходит оглашение приговора по делу о сбитом над Донбассом 17 июля 2014 года "Боинге" MH17. Как передает "Коммерсант", судья Хендрик Стинхейс заявил, что гибели лайнера предшествовал пуск ракеты из ЗРК "Бук". Выстрел, согласно решению суда, производился со стороны села Первомайское, которое на тот момент было занято сепаратистами из Донецкой народной республики. В судебном решении указывается, что на день удара по самолету РФ полностью контролировала ДНР.

Один из обвиняемых Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) до гибели "Боинга" имел контакты с экс-помощником президента Владиславом Сурковым, отметил судья в своей речи. Помимо Стрелкова обвиняемыми по делу проходят россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Всем прокуратура Нидерландов запросила пожизненные сроки заключения. Интересы Пулатова на суде представляют адвокаты. Остальные фигуранты никак в процессе не участвуют.

Напомним, что крушение пассажирского самолета малайзийских авиалиний привело к гибели всех 298 человек на борту. РФ с 2014 года последовательно отрицала свою причастность к трагедии.