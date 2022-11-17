Петербургские силовики накрыли организацию "теневых банкиров"

В Петербурге полицейские и сотрудники ФСБ выявили преступную группу, которая вела незаконную банковскую деятельность и через расчетные счета аффилированных фирм незаконно обналичивала деньги, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Спецоперация включила в себя около трех десятков обысков в обеих столицах, в ходе которых силовики изъяли свыше 27 млн рублей, технику и бухгалтерскую отчетность. По версии следствия, сообщество насчитывало более двадцати человек. Из них в качестве подозреваемых задержали двоих: 45-летнюю жительницу Петербурга и 42-летнего сотрудника подконтрольной московской фирмы, через которую выводились деньги.

Правоохранители подсчитали, что за почти пять лет незаконной банковской деятельности благодаря "серым" схемам злоумышленникам удалось обналичить более 2 млрд рублей и вывести из-под налогообложения сотни миллионов рублей. Согласно материалам дела, возбужденного по ст. 172 УК, за свои услуги "теневые банкиры" брали 14,5% от обналичиваемой суммы. Среди клиентов преступного сообщества, в частности, называются компании, оптом торговавшие продуктами питания и безалкогольными напитками.

фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти