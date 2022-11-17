В следующем году Пулково хочет открыть десять новых международных направлений

Руководство петербургского аэропорта Пулково намерено открыть до десяти новых международных рейсов ближайшим летом, передает ТАСС со ссылкой на директора по авиационной коммерции управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши. Главным образом компанию интересует восточное направление: в числе приоритетов Халваши назвала страны Ближнего Востока, а также Индию, Вьетнам и Китай.

"Количество направлений - это примерно 9-10 новых городов в разных странах, но большинство решений зависит от соглашений между странами и так далее", - рассказала она журналистам.

В нынешнем году число международных направлений составило 27. По результатам года администрация управляющей компании рассчитывает повторить показатель пассажиропотока, зафиксированные в конце 2021 года. Тогда он составил 18,1 млн человек.