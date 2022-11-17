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Новости 19:02

ЦБ ввел комиссию за трансграничные переводы через систему быстрых платежей

фото ЗакС политика ЦБ ввел комиссию за трансграничные переводы через систему быстрых платежей

Банк России утвердил единую комиссию для всех трансграничных денежных переводов от физических лиц, которые совершаются через электронную систему быстрых платежей (СБП).

С любой отправленной таким образом суммы будет удерживаться шесть рублей, что следует из материалов Центробанка, на которые обратило внимание РИА "Новости". Решение вступит в силу 19 декабря.

Примечательно, что зачисление трансграничного перевода на счет реципиента, согласно тому же документу, облагаться каким-либо сбором не будет.


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