ЦБ ввел комиссию за трансграничные переводы через систему быстрых платежей

Банк России утвердил единую комиссию для всех трансграничных денежных переводов от физических лиц, которые совершаются через электронную систему быстрых платежей (СБП).

С любой отправленной таким образом суммы будет удерживаться шесть рублей, что следует из материалов Центробанка, на которые обратило внимание РИА "Новости". Решение вступит в силу 19 декабря.

Примечательно, что зачисление трансграничного перевода на счет реципиента, согласно тому же документу, облагаться каким-либо сбором не будет.