Учительница в Карелии заставила школьника сидеть лицом к стене из-за флага США на кофте

В лицее №1 карельского города Костомукша учительница биологии возмутилась флагом США, изображенным на толстовке одного из школьников, из-за чего заставила его просидеть весь урок лицом к стене. Об этом пишет "Медиазона"* со ссылкой на отца ученика, Алексея Куликова. Инцидент имел место во вторник. Учительница по имени Галина Куцина объяснила свое требование нежеланием видеть флаг зарубежного государства.

По словам Куликова, атрибут одежды семья купила во время поездки в Финляндию, из которой она вернулась еще до начала военной спецоперации.

Директор лицея Татьяна Шемякина в разговоре с журналистами выразила надежду на то, что учительница в самое ближайшее время принесет извинения, которых добивается отец семиклассника. В противном случае он готов пожаловаться в республиканское Министерство образования.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента