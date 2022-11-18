Пулково хочет ввести режим открытого неба для дружественных стран

Аэропорт Пулково обратился в Минтранс с запросом о либерализации соглашений об авиаперелетах между Петербургом и рядом дружественных стран, сообщил "Коммерсантъ". По словам главы воздушной гавани Леонида Сергеева, имеется в виду снятие квот для авиакомпаний из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки и Азии.

Пулково предлагает применить для дружественных регионов режим открытого неба, введенный в 2020 году в отношении 30 европейских стран сроком на пять лет, но так и не заработавший в полной мере из-за начавшейся пандемии коронавируса. Согласно правилам, перевозчики могли прибывать в гавань из третьих стран или улетать туда.

Кроме того, в аэропорту отмечает, что предлагаемая либерализация окажется бессмысленной, если параллельно не произойдет введение безвизового режима или же электронной визы с дружественными странами. Также подспорьем окажется и "обеспечение безбарьерных платежей", уточняет "Коммерсантъ".

По сообщению издания, в течение осени Пулково провело "стратегические сессии" с авиакомпаниями и аэропортами ряда государств, в том числе Вьетнама, Индии и Турции, сейчас же продолжаются переговоры с рядом зарубежных перевозчиков. В аэропорту не раскрывают ожиданий относительно возможности роста пассажиропотока в случает применения режима открытого неба. Согласно данным петербургского комитета по развитию туризма, с января по октябрь 2022 года город посетили 180 тысяч иностранных туристов, из которых 10 % прибыли из стран Ближнего Востока.