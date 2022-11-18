Роспотребнадзор известил о росте заболеваемости ковидом и гриппом

Показатели заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ сейчас находятся на незначительном уровне, однако в стране активизировался эпидпроцесс по этим группам инфекций, предупредил 18 ноября Роспотребнадзор.

В частности, растет активность вирусов гриппа A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B, при этом варианты последних отличаются от тех, что были выявлены в прошлом году. Одновременно опасность представляет штамм "свиного гриппа" A(H1N1), показавший себя во время соответствующей эпидемии в 2009 году.

Как отмечается, особую опасность грипп представляет для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, осложнения болезни чреваты поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. "Избежать тяжелых осложнений, в том числе пневмонии, поможет своевременная иммунизация", — напомнили в Роспотребнадзоре.

Также в 20 регионах страны растет заболеваемость коронавирусом, уточнили в санитарной службе. "Доля внебольничных пневмоний среди больных COVID-19 за последний месяц увеличилась с 1,9 до 2,9 %, что также вызывает опасения", — среди прочего, говорится в сообщении РПН. Кроме того, в России выявлены случаи заболевания вариантами коронавируса BQ. 1 и BQ. 1.1 ("цербер"), которые отличаются от прочих более легкой передачей от человека к человеку.

Отметим, что в Петербурге с 9 по 17 ноября показатели заболеваемости выросли с 277 до 465 пациентов в сутки, согласно данным федерального оперштаба.