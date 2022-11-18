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Новости 10:33

Мировой судья оштрафовал петербурженку за оскорбление чиновника

фото ЗакС политика Мировой судья оштрафовал петербурженку за оскорбление чиновника

Мировой судья оштрафовал петербурженку по делу об оскорблении (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ) должностного лица, следует из сообщения прокуратуры Центрального района от 18 ноября. Ведомство проводило проверку по факту произошедшего.

Согласно данным прокуратуры, ночью 12 августа местная жительница "направила через интернет-приемную Федеральной службы по труду и занятости обращение, содержащее оскорбительные слова и выражения в неприличной форме, в адрес государственного гражданского служащего". Причиной этого якобы послужили конфликтные отношения с последним.

В ответ прокуратура завела против 34-летней горожанки административное дело об оскорблении. Мировой судья не стал спорить с доводами надзорного ведомства и назначил петербурженке штраф в размере трех тысяч рублей.


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