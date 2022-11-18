Голикова заявила о росте расходов на поддержку семей с детьми

За последние три года расходы на социальную поддержку семей с детьми выросли в России на 20 %, следует из заявления вице-премьера Татьяны Голиковой от 18 ноября. Сейчас поддержку в стране получают 2,8 миллиона семей, уточнила она.

"Введена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет и на детей в возрасте от восьми до 17 лет, получателями которой сегодня являются девять миллионов детей", — приводит слова чиновницы ТАСС.

Начиная с 1 января 2023 года в России появится целостная система поддержки малоимущих семей с детьми, также указала вице-премьер. По ее словам, меры охватят всех нуждающихся детей в стране вне зависимости от региона проживания или очередности рождения. Решение вопросов будет происходить через единого оператора в соответствии с едиными правилами.

Всего, по заявлению Голиковой, в России насчитывается 30 миллионов детей.

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