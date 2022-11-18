Депутаты Петербурга хотят заменить слово "старость" на "возраст" в законе о пенсии

В Законодательном собрании Петербурга хотят изменить федеральный закон о пенсии. Проект законодательной инициативы 18 ноября утвердил парламентский комитет по законодательству, сообщила корреспондентка ЗАКС.Ру.

Согласно документу, слова "страховая пенсия по старости" в законе предлагается заменить на "страховая пенсия по возрасту". Такое же исправление петербургские парламентарии хотят внести и в остальные федеральные законы: Трудовой кодекс, Уголовный кодекс и другие документы.

Председатель комитета и депутат от "Единой России" Всеволод Беликов отметил, что в Конституции прописано право пенсии по возрасту и в законодательстве указан порог с указанием конкретного количества лет. Всемирная организация здравоохранения считает, что "старческий возраст" начинается с 75 лет, добавил Беликов. Также, по его словам, существующая терминология не нравится женщинам:

⁃ Обращаю внимание, что эта инициатива исходила от женской части моих избирателей, которые возмущены тем, что их в 60 лет называют старыми.

Его однопартиец Денис Четырбок отметил, что важнее не название пенсии, а ее размер: он должен позволять "достойно жить". Парламентарий напомнил, что петербургский парламент уже несколько раз выходил с похожими инициативами. Их ни разу не поддержали, заявил Четырбок. Он поинтересовался у Беликова, что изменилось сейчас.

Председатель комитета ответил, что гарантий одобрения инициативы нет, однако запрос в обществе все ещё есть.

София Саттарова, фото - Михаил Масленников