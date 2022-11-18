Суд в Екатеринбурге взыскал более полумиллиона рублей с Ройзмана и других горожан из-за митинга в поддержку Навального

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу о возмещении затрат ГУ МВД по Свердловской области из-за привлечения сотрудников во время митинга в поддержку Алексея Навального 31 января 2021 года, сообщило 18 ноября ТАСС. Ответчиками по иску выступили экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и ряд других участников акции.

"Суд решил исковые требования удовлетворить, взыскать 565 142 рубля", — цитирует судью ТАСС.

В ходе заседания представители МВД сослались на то, что в день проведения акции потребовалось привлечение к работе более 1,5 тысяч силовиков и служебной техники. Компенсацию за работу сотрудников в полиции оценили в 499 тысяч рублей, затраты на бензин для транспорта — еще в 66 тысяч рублей.

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов заявил о планах обжаловать решение суда. "Я думаю, будет принято решение об обжаловании этого решения, мы считаем, что оно незаконное", — выступил он перед журналистами.