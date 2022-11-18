В Петербурге силовики нагрянули с обысками к футбольным фанатам

Утром 18 ноября в Петербурге прошли обыски в квартирах лидеров нескольких околофутбольных группировок, сообщил телеканал "78" со ссылкой на собственный источник. В мероприятиях участвовали сотрудники полиции и СОБР.

По информации телеканала, причиной обысков послужила информация о том, что фанаты якобы разделяют неонацистские взгляды, а также будто бы имеют отношение к "радикальным проукраинским группировкам". По результатам действий будет принято решение о возможности задержания обысканных.

Официальных комментариев от правоохранительных органов касательно обысков не поступало.