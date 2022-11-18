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Новости 13:23

Генпрокуратура объявила нежелательной деятельность двух украинских организаций

фото ЗакС политика Генпрокуратура объявила нежелательной деятельность двух украинских организаций

Генеральная прокуратура 18 ноября сообщила о признании нежелательной деятельности в России двух украинских неправительственных организаций. Речь идет о работе "Всеукраинского духовного центра "Возрождение""* и благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна**.

"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности украинских неправительственных организаций "Религиозная организация "Всеукраинский духовный центр "Возрождение"* и "Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна"**", — звучит сообщение пресс-службы Генпрокуратуры.

Надзорное ведомство сочло деятельность обеих организаций угрожающей конституционному строю и безопасности России. Информация о принятом решении направлена в Минюст для включения в перечень НПО, деятельность которых признана в стране нежелательной.

*Генпрокуратура признала "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" нежелательной организацией на территории РФ

**Генпрокуратура признала "Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна" нежелательной организацией на территории РФ


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