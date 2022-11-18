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Новости 14:16

Петербургские школы получат 24 новых автобуса

фото ЗакС политика Петербургские школы получат 24 новых автобуса

До конца 2022 года в распоряжение петербургских школ, колледжей и домов детского творчества должно поступить в общей сложности 24 новых автобуса, пообещала 18 ноября пресс-служба губернатора. На закупку машин ушли средства из федерального бюджета.

"Важно обеспечить школы собственным транспортом, помочь им с организацией экскурсий. Благодаря поддержке федерального центра у нас есть для этого дополнительные возможности", — прокомментировал известие Александр Беглов, не преминув уточнить, что работа по обновлению автобусного парка ведется во всех российских регионах в соответствии с распоряжением президента.

Автобусы марок ГАЗ и ПАЗ произведены в 2022 году и специально оборудованы для перевозки детей, указали в Смольном. Самые крупные способны вместить 31 пассажира.


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