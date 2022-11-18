Прокуратура начала проверку администрации Шушар по просьбе Милонова

По информации ЗАКС.Ру, прокуратура Пушкинского района Петербурга начал проверку местной администрации муниципалитета "Поселок Шушары". В обращении заместителя прокурора района Павел Черняев к главе администрации Елене Измайловой (есть в распоряжении издания) сообщается, что ведомство намерено изучить возможное нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В документе указано, что проверка началась после обращения в прокуратуру депутата Государственной думы от "Единой России" Виталия Милонова.

В этом письме (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) парламентарий сообщил, что к нему поступила информация от жителей поселка о якобы "многочисленных нарушениях" закона о закупках. По информации Милонова, всего выявлено 27 нарушений по 21 контракту. Могут быть нарушены статьи Уголовного кодекса о злоупотреблении должностными полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств, предположил депутат.

В аппарате Милонова ЗАКС.Ру подтвердили, что на имя депутата пришло обращение от местных жителей с просьбой обратить внимание на ряд закупок администрации Шушар. Эту бумагу парламентарий перенаправил в прокуратуру, добавили в его аппарате.

Глава местной администрации Елена Измайлова отказалась комментировать информацию. По данным ЗАКС.Ру, проверка началась 17 ноября и должна продлиться до 15 декабря.

София Саттарова