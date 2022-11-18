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Муниципал 14:38

Прокуратура начала проверку администрации Шушар по просьбе Милонова

фото ЗакС политика Прокуратура начала проверку администрации Шушар по просьбе Милонова

По информации ЗАКС.Ру, прокуратура Пушкинского района Петербурга начал проверку местной администрации муниципалитета "Поселок Шушары". В обращении заместителя прокурора района Павел Черняев к главе администрации Елене Измайловой (есть в распоряжении издания) сообщается, что ведомство намерено изучить возможное нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В документе указано, что проверка началась после обращения в прокуратуру депутата Государственной думы от "Единой России" Виталия Милонова.

В этом письме (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) парламентарий сообщил, что к нему поступила информация от жителей поселка о якобы "многочисленных нарушениях" закона о закупках. По информации Милонова, всего выявлено 27 нарушений по 21 контракту. Могут быть нарушены статьи Уголовного кодекса о злоупотреблении должностными полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств, предположил депутат. 

В аппарате Милонова ЗАКС.Ру подтвердили, что на имя депутата пришло обращение от местных жителей с просьбой обратить внимание на ряд закупок администрации Шушар. Эту бумагу парламентарий перенаправил в прокуратуру, добавили в его аппарате. 

Глава местной администрации Елена Измайлова отказалась комментировать информацию. По данным ЗАКС.Ру, проверка началась 17 ноября и должна продлиться до 15 декабря. 

 

София Саттарова


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