Новое общественное пространство появилось на набережной Охты

На набережной Охты близ ЖК Alter и ЖК "Магнифика" 18 ноября открылось новое общественное пространство, известила администрация Красногвардейского района. Для оформления набережной использовались луговые травы и искусственные холмики.

Как уточнили чиновники, на набережной оборудована зона отдыха с лежаками и скамейками, пешеходные и велодорожки, детская и спортивная зоны, а также несколько смотровых площадок.

"На протяжении всей набережной для удобного спуска к нижнему уровню сделаны лестницы, которые служат также, как пандус и площадка с широкими ступенями для отдыха. <...> Сохранены действующие деревья, а также высажены новые", — гласит сообщение пресс-службы районной администрации.

Фото: Администрация Красногвардейского района/ "ВКонтакте"