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Муниципал 15:59

Мундеп намерен обратиться в ЗакС с инициативой об увеличении финансирования психиатрии из-за убийства в Пискаревском парке

фото ЗакС политика Мундеп намерен обратиться в ЗакС с инициативой об увеличении финансирования психиатрии из-за убийства в Пискаревском парке

Депутат местного совета МО "Гражданка" Вадим Сафонов обратится к коллегам с предложением поддержать его предложение о внесении в Заксобрание Петербурга инициативы о совершенствовании законодательства в сфере регламентирования помещения лиц, страдающих психиатрическими заболеваниями, в стационары.

Муниципал решил поднять этот вопрос после новости об убийстве 63-летней пенсионерки в Пискаревском парке 17 ноября. Погибшая была жительницей Гражданки, проживала на улице Бутлерова. Полиция задержала мужчину, который признался в содеянном. По данным "Фонтанки", злоумышленник страдает психиатрическим заболеванием.

Сафонов считает нужным обратиться в Законодательное собрание с предложением создать группу по разработке нормативной базы, направленной на увеличение финансирования профильных медучреждений. Он также намерен попросить парламентариев обратиться в Государственную думу с поправками в законодательство, регламентирующее порядок помещения лиц страдающих психиатрическими заболеваниями в стационары. Сафонов полагает, что пациентов таких учреждений не должны выпускать до прохождения специального обследования, которое подтвердило бы "исцеление или отсутствие опасности для окружающих".

"Лица, страдающие психиатрическими заболеваниями, должны находиться в лечебных учреждениях, а не в парках и дворах", - написал мундеп на своей странице "ВКонтакте".

Заседание, на котором могут рассмотреть обращение Сафонова, назначено на 23 ноября.

Константин Леньков


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