Минпросвещения поддержало идею Потехиной о всероссийском архиве детских рисунков

Предложение петербургского вице-губернатора Ирины Потехиной о создании в Петербурге всероссийского архива детских рисунков встретило одобрение со стороны министра просвещения Сергея Кравцова, передает ТАСС. Вместе с коллегами чиновница изучила рисунки детей в возрасте от 4 до 16 лет, созданные за последние более чем сто лет, после чего и пришла к новой инициативе.

"Мы подумали, что неправильно, что детский рисунок не имеет своего архива. <...> У нас очень разные регионы, очень разные впечатления, и если вы поддержите, то мы готовы в наших архивах создать специальную коллекцию детских рисунков", - приводится ее речь, обращенная к учителям на Всероссийском форуме учителей изобразительного искусства.

Со своей стороны, Кравцов охарактеризовал идею как интересную и выразил ей безусловную поддержку. Одна из декларируемых задач будущего собрания работ - оставить для будущих поколений образы того, о чем думали и мечтали современные дети.