Градозащитники попросили КГИОП признать памятниками два дома на Хрустальной улице

Накануне Дня ракетных войск и артиллерии петербургские градозащитники обратились в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Они просят наделить статусом объектов культурного наследия регионального значения два соседних здания в начале Хрустальной улицы (север левобережной части Невского района). Об этом сообщает Telegram-канал "Живой город".

Речь идет о домах № 1А и № 1Б, в которых ранее базировался научно-исследовательский центр ракетных войск и артиллерии (НИЦ РВиА). Дом № 1А, имеющий характерные "сталинские" колонны, был построен в 1954 году, а его сосед - еще раньше, перед самым началом Великой Отечественной войны.

С начала 2010-х годов объекты пребывают в запустении и, по мнению градозащитников, нуждаются в скорейшей консервации, в том числе для защиты от мародеров. Три года назад Минобороны продало оба здания в частные руки. Сегодняшнее законодательство не позволяет строить на их месте высотное жилье, поскольку Генплан определяет территорию как зону промышленной и общественно-деловой застройки. Однако только статус регионального памятника защищает их от сноса.