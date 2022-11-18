ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:09

В Петербурге переселенцы из Херсона получат пособия на покупку жилья

фото ЗакС политика В Петербурге переселенцы из Херсона получат пособия на покупку жилья

На сайте петербургского правительства появился проект постановления, по которому переселенцы из Херсона получают право на получение денежного пособия для приобретения жилья.

Для получения единовременной выплаты в жилищный комитет вправе обратиться граждане, которые вынуждены были выехать из Херсонской области и прибыли с целью обрести постоянное место жительства. Таким людям нужно подать специальное заявление либо лично, либо по доверенности через своего представителя. Размер социальной выплаты будет корреспондировать с нормативом стоимости одного квадратного метра жилья, который сегодня составляет 83 420 рублей, и нормой жилплощади на одного человека.

Проект постановления в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. Из пояснительной записки к нему следует, что деньги выделяются из федерального Фонда развития территорий. Таким образом реализуется октябрьское постановление кабмина "О реализации мероприятий по переселению жителей г. Херсона и Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама