У петербургской компании хотят изъять собственность ради строительства Витебской развязки

После обращения петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Арбитражный суд закажет экспертизу, которая определит сумму компенсации для ООО "Управление механизации № 4", передает "Деловой Петербург". Смольный через суд намерен изъять у этой компании участок земли и здание, мешающие строительству Витебской развязки, и возместить материальный ущерб.

Спор идет о куске земли площадью почти 4 тысячи кв. метров на Заставской улице. Комитет готов выплатить юрлицу 69,6 млн рублей, включающие в себя компенсацию убытков и упущенной выгоды. Газета обращает внимание, что обычно подобные дела в Арбитражном суде решаются в пользу органов власти.

Проект строительства Витебской развязки предполагает пуск транспорта по ней уже в 2024 году. В комитете отмечают, что работы идут по графику.