Петербургские причалы оборудуют зарядными устройствами для судов

Электрические суда в Петербурге смогут подключаться к зарядным устройствам, которые установят на нескольких причалах, пишет ТАСС со ссылкой на директора Агентства внешнего транспорта Александру Бахмутскую. Пристань возле Петропавловской крепости планируют оборудовать источниками электропитания уже в следующем навигационном сезоне.

"Полностью совместно с "Ленэнерго" подведена мощность, мы оплатили технологическое присоединение и как только позволит сезон, мы осуществим строительно-монтажные работы на этом причале", - рассказала она на пресс-конференции.

Кроме того, в 2022 году закончат проектировать электрозарядки на Речном вокзале возле станции метро "Пролетарская" и на городском причале "Южная дорога" на Крестовском острове. Несмотря на то, что технические работы почти полностью оплачены, монтаж зарядок на этих двух объектах в следующем навигационном сезоне произвести не успеют.