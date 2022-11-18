Минюст объявил иноагентами Колезева*, Шихман**, Светова*** и Мальцева****

Министерство юстиции обновило реестры лиц и организаций, считающихся в России иностранными агентами. Перечень СМИ-иноагентов пополнился уральским журналистом, эмигрировавшим после начала спецоперации, Дмитрием Колезевым*, а также мордовским журналистом и правозащитником Иреком Биккининым*****.

В списке физлиц-иноагентов произошло более обширное пополнение. Таковыми признали журналистку и видеоблогера Ирину Шихман**, политиков Михаила Светова*** и Вячеслава Мальцева****, рэпера Ивана Алексеева (Noize MC)******, ученого и журналиста (сооснователя проекта "Диссернет") Андрея Заякина*******, журналиста-расследователя Руслана Карпука******** (Левиева) и нижегородскую правозащитницу Олимпиаду Усанову*********.

Все новые физлица-иноагенты, по версии Минюста, действуют в интересах Украины.

*Минюст внес Дмитрия Колезева в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внес Ирину Шихман в реестр физлиц-иноагентов

***Минюст внес Михаила Светова в реестр физлиц-иноагентов

****Минюст внес Вячеслава Мальцева в реестр физлиц-иноагентов

*****Минюст внес Ирека Биккинина в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

******Минюст внес Ивана Алексеева в реестр физлиц-иноагентов

*******Минюст внес Андрея Заякина в реестр физлиц-иноагентов

********Минюст внес Руслана Карпука в реестр физлиц-иноагентов

*********Минюст внес Олимпиаду Усанову в реестр физлиц-иноагентов