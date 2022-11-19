Группу блокадников из Карелии разместили в пансионате "Заря"

Третья по счету группа жителей блокадного Ленинграда по приглашению губернатора Александра Беглова прибыла в Петербург из Карелии, проинформировала пресс-служба градоначальника 19 ноября. Пять человек с двумя сопровождающими разместили в пансионате "Заря", где они проведут на отдыхе и лечении 18 дней.

Каждому из блокадников предоставят индивидуальную оздоровительную программу с учетом состояния их здоровья, а также питание. Кроме того, для них организуют культурную программу и, если позволит состояние организма, посещение музеев и театров.

Рассуждая о визите блокадников, Беглов заявил, что в Петербурге всегда рады их принимать и попутно назвал жителей осажденного города "предметом особой заботы". "И хотя сегодня многие блокадники живут в других городах и странах, мы считаем их ленинградцами, — добавил он. — Когда я бываю с визитами в разных регионах или других государствах, всегда встречаюсь с блокадниками, передаю им подарки от города и обязательно приглашаю их приехать к нам".

Договоренность об организации трех заездов блокадников в Петербург для отдыха и лечения была достигнута во время сентябрьского визита Беглова в Петрозаводск, отметили в Смольном. К настоящему моменту в городе смогли отдохнуть 18 жителей блокадного Ленинграда.

Фото: gov.spb.ru