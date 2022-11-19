В Ленобласти ликвидируют последствия взрыва на газопроводе

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели ликвидируют пожар на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. Причиной возгорания стал взрыв газовой трубы.

"Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются", — написал Дрозденко.

По предварительной информации, происшествие обошлось без пострадавших, добавил Дрозденко. Он также уточнил, что давление на магистральном газопроводе было снижено, а "ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла".

Информация о взрыве и мощном столбе пламени близ границы Петербурга появилась в СМИ и соцсетях днем 19 ноября. Первоначально администрация Ленобласти сообщала о пожаре на газозаправочной станции.

Фото: скриншот видеозаписи в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти"