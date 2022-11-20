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Новости 10:59

Миронова смутил ответ Минтруда о досрочных пенсиях для сотрудников МЧС

фото ЗакС политика Миронова смутил ответ Минтруда о досрочных пенсиях для сотрудников МЧС

Лидер справедливороссов Сергей Миронов остался не удовлетворен ответом, который пришел ему из Минтруда на предложение обеспечить сотрудников противопожарных служб досрочной пенсией. Позиция министерство его "мягко говоря, удивила", о чем политик написал в своем Telegram-канале.

Чиновники сообщили депутату Госдумы, что расширение круга получателей досрочных пенсий в их планы не входит. При этом повлиять на ситуацию способен факт приобретения инвалидности.

"Разве это куда-то годится? Получается, специалист, рискуя ежедневно своим здоровьем и жизнью, должен стать инвалидом, чтоб быть замеченным государством? " - недоумевает Миронов.

Характерно, что поддержку спасателей, физически пострадавших при исполнении долга, в правительстве хотят возложить на работодателя, что касается и досрочной пенсии. Миронов отказывается понимать эту "логику государственной заботы".


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Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 




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