Траты россиян в барах и ресторанах упали на четверть

В первые две недели ноября расходы россиян в барах и ресторанах снизились на 26% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в среднем составив 994 рубля за одно посещение с человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование профильного ресурса "Чек индекс". При этом само число покупок в заведениях такого типа с 1 по 13 ноября выросло на 43%.

Тройку регионов с самыми большими чеками составили Москва (1918 рублей), Подмосковье (1818 рублей) и Петербург (1366 рублей).

Вместе с тем, за год вырос средний чек, оставляемый в кафе и столовых: значение поднялось на 17%, составив 468 рублей в среднем по стране. Покупок в столовых тоже стали совершать больше: рост составил 34%.