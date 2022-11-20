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Новости 12:53

В песне на "Муз-ТВ" заглушили слова "мир" и "война"

фото ЗакС политика В песне на "Муз-ТВ" заглушили слова "мир" и "война"

В программе "Битва поколений" на телеканале "Муз-ТВ" зрители не смогли расслышать двух слов во время выступления певицы Zibert. Она исполняла песню из репертуара поп-группы "Гости из будущего", в которой имеются следующие строки: "Мы голосуем за мир, но снова в моде война".

Заглушенными в эфире оказались слова "мир" и "война", на что обратило внимание издание "Подъем". Произведение написано еще в начале 2000-х годов.

Ведущий программы Константин Анисимов уклонился от ответа на вопрос о причинах случившегося, перенаправив журналистов в пресс-службу телеканала. 


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