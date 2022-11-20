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Новости 13:27

МВД отказалось удовлетворять жалобу мундепа на высказывания Миронова о спецоперации

фото ЗакС политика МВД отказалось удовлетворять жалобу мундепа на высказывания Миронова о спецоперации

Депутат МО "Смольнинское" Никита Юферев получил ответ от петербургского главка полиции на свою жалобу, касающуюся риторики лидера справедливороссов Сергея Миронова. Юферев усомнился в том, что Миронов высказывается о действиях России на Украине после 24 февраля в полном соответствии с новейшим законодательством. Однако его скепсис не был поддержан силовиками.

"Моя жалоба признана некорректной. Просят не злоупотреблять правом на обращения", - рассказал он в своем микроблоге.

Мундеп считает, что статья 207.3 УК (распространение фейков об армии) применяется к гражданам выборочно. Ранее по аналогичному поводу Юферев пожаловался в правоохранительные органы на замглавы президентской администрации Сергея Кириенко.

Напомним, что еще в самом начале военной спецоперации на Украине россиянам запретили называть боевые действия, ведущиеся в ее рамках, как-либо иначе.


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Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 
Юферев Никита Андреевич 




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