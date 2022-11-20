Ростовское СМИ проверяют на экстремизм

Редакцию ростовского издания 1Rnd проверяют на экстремизм сотрудники местного центра "Э", сообщает "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на его главного редактора Елену Доровских. Силовиков заинтересовала публикация, в которой рассказывается о пацифистских листовка, расклеенных возле здания центра "Э".

"В центре по борьбе с экстремистом потом попытались представить, что такого факта вообще не было — только наше сообщение об этом", - рассказала журналистка.

После проведения лингвистической экспертизы есть вероятность заведения уголовного дела по ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).

*Минюст внес "Кавказ.Реалии" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента