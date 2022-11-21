"Ведомости": Части депутатов Госдумы могут поднять зарплату

В Госдуме могут изменить систему оплаты труда депутатов в сторону увеличения выплат вице-спикерам и главам парламентских комитетов, сообщили 21 ноября "Ведомости" со ссылкой на свои источники. Как пишет издание, вопрос об этом обсуждался на заседании Совета Госдумы неделей ранее, а средства на увеличение зарплат планируют взять из ранее сэкономленных средств.

По словам троих собеседников "Ведомостей", рассмотрение вопроса инициировал лично спикер нижней палаты Вячеслав Володин. "Несправедливо, что единственный человек в Госдуме, который имеет зарплату, отличающуюся от других, — это он сам", — пересказал источник аргументацию председателя Госдумы.

Сейчас зарплата спикеров обеих палат соответствует доходу премьер-министра, что на 40 % выше средней зарплаты министра. Что касается прочих депутатов, то им выплачивают столько же, сколько и главам федеральных ведомств. При этом конфидент "Ведомостей" уточнил, что разговоры о разнице в нагрузке между вице-спикерами и главами думских комитетов с одной стороны и рядовыми депутатами с другой велись "еще с давних пор".

На заседании совета Володин заявил, что Госдума сэкономила около 600 миллионов рублей, а также указал на появление законодательной возможности направить нерастраченные средства на повышение зарплат депутатов. Суть изменений сводится к тому, чтобы "на Охотном Ряду было больше мотивации работать", поделился мнением собеседник "Ведомостей". Для этого и предлагается изменить подход к выплатам депутатам.

"Сегодня у всех депутатов зарплата одинаковая, только у председателя Госдумы приравнена к зарплате премьер-министра. Поэтому обсудили возможность ранжирования выплат в зависимости от должностей. Чтобы была выше мотивация к работе", — указал другой источник издания.