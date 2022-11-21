Петербург остался за пределами первой десятки регионов по уровню зарплат

Петербург не вошел в первую десятку рейтинга регионов по неравенству зарплат, подготовленном РИА "Новости". В списке Северная столица оказалась на 11 месте.

Лидерами по доле высокооплачиваемых специалистов среди российских регионов оказались, как и в прошлом году, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономный округа, а с ними и Магаданская область. В первом регионе 49,6 % работников получают 100 тысяч рублей в месяц и более, во втором — 43,8 %, в третьем — 33,6 %.

Места в первой десятке также достались Ненецкому автономному округу (33,4 %), Москве (32,6 %), Камчатскому краю (26,8 %), Сахалинской области (25,2 %), Ханты-Мансийскому АО (25 %), Якутии (23,4 %) и Мурманской области (18,7 %).

В Петербурге эксперты насчитали 16,9 % работников с зарплатами на уровне 100 тысяч рублей и выше. Зарплату менее 20 тысяч рублей получают 6,2 % работников, а чаще всего петербуржцам платят зарплаты в диапазоне 36-81 тысячи рублей.

Замыкают список Ингушетия и Калмыкия (по 1,3 %), а также Чечня, Дагестан и Мордовия (по 1,4 %). Четыре новых региона (ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области) в исследовании не учитывались.

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