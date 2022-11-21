Суд отправил в колонию петербуржца, протащившего гаишника за машиной

Приморский районный суд Петербурга вынес решение по делу Александра Иванникова, сообщила 21 ноября пресс-служба городской прокуратуры. Горожанин обвинялся в применении к представителю власти насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Причиной возбуждения дела послужил инцидент, произошедший ночью 12 марта этого года на Камышовой улице. Как установил суд, Иванников управлял машиной в нетрезвом виде, в пути его остановили сотрудники ДПС. Опасаясь привлечения к административной ответственности, водитель отказался выходить из машины и заблокировал двери.

"Когда сотрудник дорожной инспекции схватился за приоткрытое окно водительской двери, подсудимый поднял стекло, нажал на педаль газа и, увеличивая скорость, протащил представителя власти на двери", — изложила дальнейшие события пресс-служба прокуратуры.

При попытке скрыться Иванников был задержан. Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы сроком на три года в колонии общего режима.