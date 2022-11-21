В Гатчине открыли памятник жертвам фашистского геноцида

Мемориал жертвам фашистского геноцида открыли 21 ноября в гатчинском парке Сильвия, сообщили в региональной администрации. Памятный камень установили на месте казни 132 гражданских лиц и военнопленных в годы Великой Отечественной войны.

Обнаруживший останки глава поискового отряда "Искра" Андрей Клементьев назвал убитых "людьми крепче гранитного камня". "Они не стали сотрудничать с врагом. Для них слово Родина было самым важным. И этот подвиг забыть нельзя никогда", — развил он свою мысль, выступая на торжественной церемонии.

В ходе церемонии состоялось возложение цветов к мемориалу. Память погибших почтили минутой молчания.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"