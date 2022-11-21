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Новости 11:15

Финская компания SRV продала свою долю в петербургском "Охта Молле"

фото ЗакС политика Финская компания SRV продала свою долю в петербургском "Охта Молле"

Группа финских строительных фирм SRV Group вместе с партнерами продали свои доли в Jupiter Realty 1 BV, которой принадлежит торговый центр "Охта Молл" в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу девелопера. Акции достались кипрской инвестиционной компании Geomare Investments Limited.

Отмечается, что до последнего времени SRV владела 45% активов торгового центра напрямую и 27% - опосредованно. В группе компаний утверждают, что сделка не сказалась на уровне операционной прибыли.

О нежелании развивать бизнес в России представители SRV высказались в марте, вскоре после начала военной спецоперации на Украине. В настоящее время девелопер пытается продать оставшиеся российские активы. Помимо "Охта Молла", в Петербурге он участвовал в строительстве ТЦ "Жемчужная плаза" на юго-западе города.


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