Минстрой готовит проект о возведении домов с терминалами для посадки дронов

Минстрой совместно с ВЭБ.РФ прорабатывает проект строительства в России домов с терминалами для посадки беспилотных аппаратов, сообщили 21 ноября "Известия" со ссылкой на источник в министерстве. Нарастить долю таких объектов в ближайшие три года распорядился вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Подготовить и представить в правительство предложения, направленные на увеличение в трехлетней перспективе доли вводимых в эксплуатацию зданий и придомовых территорий, в которых предусмотрены возможности для размещения терминальной инфраструктуры для беспилотной аэродоставки грузов", — цитируют "Известия" текст поручения за подписью Мантурова.

В Минстрое газете уточнили, что реализация идеи потребует разработки критериев размещения и внесения изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающих порядок строительства и ввода в эксплуатацию зданий и сооружений. Также планируется разработка мер, стимулирующих застройщиков обустраивать терминалы для дронов в новостройках, а вместе с тем и внесение требований к обеспечению аэромобильности в градостроительные планы и регламенты.

Как пишут "Известия", необходимость обустройства терминалов связана с планами использования квадрокоптеров для доставки грузов к месту жительства россиян. "Квадрокоптеры за счет своей мобильности, небольших размеров и автономности используются уже во многих отраслях — сельском хозяйстве, промышленности и, конечно, строительстве. Нет ничего удивительного, что их хотят начать использовать для доставки грузов, а в будущем, может, и в качестве аэротакси", — заявили изданию в ГК "Первый Трест".

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