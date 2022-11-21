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Новости 11:57

Сын бывшего детского омбудсмена Астахова получил реальный срок за мошенничество

фото ЗакС политика Сын бывшего детского омбудсмена Астахова получил реальный срок за мошенничество

Суд в Саратове приговорил к 3,5 годам лишения свободы Антона Астахова, который приходится родным сыном адвокату, детскому омбудсмену в 2009-2016 годах Павлу Астахову, передает РИА "Новости". 

Фигуранту экономического дела вменили крупное мошенничество (ч.4 ст.159 УК). По версии следствия, три года назад он содействовал в получении кредита в размере 75 млн рублей директору одной фирмы, после чего похитил из этой суммы 74 млн. Под стражей он провел почти год.

Приговор Антону Астахову еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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