Бастрыкин анонсировал создание "международного трибунала" по расследованию преступлений Украины

Следственный комитет России намерен создать "международный трибунал по расследованию злодеяний преступного киевского режима на территории Украины". Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин на форуме "Без срока давности" в Гатчине 21 ноября.

"Мы знаем, что европейские страны проводят свое расследование и готовят судебное заседание в международном суде в Гааге. Убежден, что и мы должны подготовить свой адекватный ответ и создать эффективный и активный судебный орган, куда войдут Россия и ее союзники", - сказал Бастрыкин.

Будущий орган он сравнил с международными военными трибуналами в Нюрнберге и Токио.

Также Бастрыкин заявил, что уже ведется работа о создании органов Следственного комитета России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.