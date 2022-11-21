ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:59

Бастрыкин анонсировал создание "международного трибунала" по расследованию преступлений Украины

фото ЗакС политика Бастрыкин анонсировал создание "международного трибунала" по расследованию преступлений Украины

Следственный комитет России намерен создать "международный трибунал по расследованию злодеяний преступного киевского режима на территории Украины". Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин на форуме "Без срока давности" в Гатчине 21 ноября.

"Мы знаем, что европейские страны проводят свое расследование и готовят судебное заседание в международном суде в Гааге. Убежден, что и мы должны подготовить свой адекватный ответ и создать эффективный и активный судебный орган, куда войдут Россия и ее союзники", - сказал Бастрыкин.

Будущий орган он сравнил с международными военными трибуналами в Нюрнберге и Токио.

Также Бастрыкин заявил, что уже ведется работа о создании органов Следственного комитета России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама