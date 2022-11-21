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Новости 12:43

Депутаты ЗакСа хотят узаконить бесплатную юридическую помощь студентам, потерявшим родителей

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа хотят узаконить бесплатную юридическую помощь студентам, потерявшим родителей

Петербургские депутаты направили в Госдуму и Совфед для предварительного заключения поправки в федеральное законодательство, предусматривающие оказание бесплатной юридической помощи студентам, которые в ходе обучения потеряли родителей. По мнению одного из авторов документа Дениса Четырбока, имеющиеся льготы, которые в настоящее время полагаются в таких обстоятельствах, известны очень немногим студентам. Между тем в их числе - социальная стипендия, бесплатные проезд и питание, право перевестись с платной на бесплатную форму обучения. Единоросс из ЗакСа считает, что этот список немаленький, но нуждается в дополнении.

"У ребят должна быть возможность обратиться к адвокату, который проконсультирует, поможет с дальнейшими шагами, расскажет о том, как получить те или иные меры поддержки, как вступать в наследство, какие нужны документы и как правильно заполнять заявления. Ребят нельзя оставлять со своими проблемами один на один", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Четырбок также отметил, что в случае смерти родителей нередко сопутствующие расходы ложатся на самих студентов, из-за чего средств на юридическую помощь у них уже не остается.


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Упоминаемые персоны
Четырбок Денис Александрович 




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