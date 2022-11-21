Песков: В Кремле не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации

В Кремле не ведется обсуждение вопроса о возможности второй волны частичной мобилизации, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что не может говорить о планах Министерства обороны.

"Нет никаких обсуждений на этот счет. Что касается Минобороны, я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет", - цитирует 21 ноября слова Пескова "Интерфакс".

Заявление Пескова прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в Telegram-каналах сообщения о возможности новой волны мобилизации россиян.

Попутно Песков заявил, что Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине, и сослался при этом на слова президента Владимира Путина, передает ТАСС. При этом он уточнил, что в ходе СВО Россия намерена достичь своих целей, и она их достигнет.