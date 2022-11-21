Суд в Тюмени повторно рассмотрит дело о пикете против воблы

Тюменский областной суд удовлетворил жалобу полиции и отменил решение нижестоящей инстанции, которая закрыла "дело о вобле", передает региональное издание 72.ru. Речь идет об одиночном пикете, который Алиса Климентова провела нынешней осенью. Силовики настаивали на том, что активистка своим слоганом с пропусками в одном из слов дискредитировала российскую армию (ст. 20.3.3 КоАП): в одном из слов все буквы, кроме первой и последней, были заменены звездочками. Со своей стороны, Климентова утверждала, что в такой форме протестовала против рыбы воблы, к которой питает отвращение. Ранее суд не нашел состава правонарушения в ее действиях.

"Мне в принципе не очень нравятся слова из пяти букв, которые начинаются на В и заканчиваются на А. Есть такие проблемы", - ответила фигурантка дела на вопрос журналистов.

По признанию активистки, она была уверена, что апелляцию МВД отклонят и производство по ее делу возобновлено не будет.