Дом Сабаевых-Замятиных на улице Черняховского приобрела на торгах ГК "Реновация"

Группа компаний "Реновация" Яна Бобрышева приобрела в ходе торгов 21 ноября аварийный дом Сабаевых-Замятиных на улице Черняховского, рассказал "Деловой Петербург". Здание ушло по начальной цене за 132 миллиона рублей.

Здание пустует около 30 лет, оно не признано памятником, но находится в пределах охранной зоны. Вместе с ним девелопер получил земельный участок площадью 3877 квадратных метров. Как уточнили "Деловому Петербургу" эксперты, существующие градостроительные регламенты допускают строительство на участке.

В комментарии изданию Бобрышев сообщил о готовности и в дальнейшем инвестировать в подобные объекты, объяснив это, в частности, заинтересованностью привести заброшенные дома в порядок. "При этом экономику новых проектов сегодня просчитывать крайне сложно. На объектах в центре всегда трудно понимать себестоимость работ до выхода на площадку, а сегодня дело осложняется нестабильностью цен на работы и материалы, сложности с поставками", - добавил он.

В прошлом году компания Бобрышева приобрела пять исторических зданий на Тележной улице. Сейчас в них завершают ремонт.

Фото: Telegram-канал "Живой город"